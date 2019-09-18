Тайно снятая жизнь за решеткой наделала шума в сети

Заключенный британской тюрьмы Сэм Уокер (Sam Walker) имел возможность вести соцсети и YouTube-канал, находясь в тюрьме. Об этом сообщает «Би-би-си», ссылаясь на заявление профсоюза работников тюрем.

На Twitter осужденного за продажу наркотиков Уокера были подписаны больше 19 тысяч человек. В своем аккаунте мужчина делился фотографиями и видео о том, как отбывает наказание. В одном из роликов двое других заключенных делают уборку в его камере, на другом видео заключенный якобы пытается выбраться из камеры, проломив стену. Ролики набирали десятки тысяч просмотров.

Кроме того, Уокер утверждал, что с ним вместе в тюрьме находится известный своей жестокостью преступник Чарльз Бронсон (Charles Bronson), чье настоящее имя — Чарльз Сальвадор (Charles Salvador). Британец демонстрировал похожего на него человека, однако министерство юстиции опровергло информацию о том, что на кадрах Уокера действительно Бронсон.

Сотрудники тюрьмы пытались найти у Уокера телефон, но не смогли. Они перевели его в другую тюрьму, однако мужчина успел сделать публикации и оттуда. В настоящий момент его учетная запись недоступна.

В профсоюзе подозревают, что Уокер может прятать телефон внутри своего тела. «Если это так, у нас нет права отобрать у него устройство. Мы надеемся, что нам удастся ворваться в его камеру, пока он им пользуется, и отобрать», — заявил глава профсоюза Марк Фейрхерст (Mark Fairhurst).

Ранее, в августе 2019 года, стало известно о том, что наркоторговец Уайетт Пасек (Wyatt Pasek) получил 17-летний тюремный срок. До этого он хвастался в соцсетях своей роскошной жизнью, выкладывая снимки пачек наличных денег, полуголых женщин и оружия.

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