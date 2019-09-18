Найдена причина продырявливания «Союза МС-09»

«Роскосмос» выяснил происхождение отверстия в обшивке космического корабля «Союз МС-09», но не раскроет его общественности, передает РИА Новости заявление главы госкорпорации Дмитрия Рогозина.

«Оно было в бытовом отсеке [корабля "Союз МС-09"], он давно уже сгорел при схождении корабля. Все пробы мы взяли. Что случилось — нам все понятно, но мы вам ничего не расскажем», — сказал менеджер, добавив, что «должна же быть какая-то тайна у нас».

В сентябре космонавт Олег Кононенко заявил, что возвращение в июле космического корабля «Союз МС-11» с Международной космической станции (МКС) на Землю действительно сопровождалось нештатной ситуацией, в чем ранее «Роскосмос» отказался признаваться.

В июле официальный представитель «Роскосмоса» Владимир Устименко заявил, что специальная комиссия не смогла найти виновных в продырявливании пилотируемого корабля «Союз МС-09», а «итоги будут озвучены тогда, когда занимающаяся этим делом комиссия сделает окончательные выводы».

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В декабре 2018-го сообщалось, что выход в открытый космос россиян Олега Кононенко и Сергея Прокопьева, в ходе которого было обследовано отверстие в корпусе «Союза МС-09», не был отработан в полной мере на наземных тренажерах.

Тогда же российские эксперты в области материаловедения заявили, что установить точное происхождение отверстия в обшивке «Союза МС-09» практически невозможно, поэтому вопрос о причинах появления пробоины может оставаться открытым многие годы.

В сентябре 2018 года источник сообщил, что в «Роскосмосе» обвиняют американцев в продырявливании «Союз МС-09».

Об утечке воздуха на МКС, вызванной отверстием в «Союз МС-09», стало известно 30 августа.

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