Бросившего бутылку в росгвардейца активиста отпустили из СИЗО

Суд освободил из-под ареста активиста Айнара Губайдулина. Об этом в среду, 18 сентября, сообщает ТАСС.

По данным агентства, принимавший участие в летних несогласованных акциях Губайдулин освобожден под подписку о невыезде. Он находился под стражей с 9 августа. Уголовное дело в отношении него возвращено в прокуратуру.

Ранее сообщалось, что Губайдулина задержали по подозрению в покушении на насилие в отношении представителя власти. Во время протестной акции 27 июля в Москве он бросил в сторону силовиков пустую пластиковую бутылку, но промахнулся.

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