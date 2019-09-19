Связь с Трампом оценили в миллионы долларов

Дом в нью-йоркском боро Куинс, где провел детство президент США Дональд Трамп, выставлен на аукцион. Особняк планируется реализовать по цене от двух до шести миллионов долларов, в то время как средняя стоимость домовладений в районе составляет примерно 1,18 миллиона долларов. Об этом пишет Mansion Global.

Представитель компании, организовавшей торги, заявил корреспонденту портала, что если бы не «президентская» история объекта, он бы стоил примерно миллион долларов. Ранее в 2019-м коттедж был выведен на рынок по цене 2,9 миллиона. «Ценность этого дома не в кирпичах и не в строительном растворе, а в связи с президентом США», — подчеркнул эксперт.

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Стартовая стоимость объекта не раскрывается, заявки на участие в аукционе принимаются до 14 ноября текущего года.

По данным Mansion Global, коттедж, о котором идет речь, в последний раз менял собственника в 2017-м: тогда его продали за 2,14 миллиона долларов. В 2016-м брокеры оценивали дом в 1,65 миллиона долларов.

Ранее, в разгар кампании по избранию Трампа на пост президента, Forbes сообщал о заметном удешевлении ряда объектов недвижимости под брендом Trump. В частности, по оценкам издания, нью-Йоркский небоскреб Trump Tower за год к сентябрю 2016-го потерял в цене около 159 миллионов долларов.

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