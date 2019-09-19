Зубные имплантаты признали опасными

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Поверхность стерильных имплантатов не идеальна, поскольку на ней присутствуют следы импрегнации неорганическими соединениями и большое количество посторонних химических элементов, что может спровоцировать развитие периимплантита. Соответствующее исследование ученых Сибирского федерального университета и Института медицинских проблем Севера Российской академии наук опубликовано в журнале «Стоматология».

Согласно данным специалистов, дентальная имплантация может спровоцировать возникновение периимплантита, распространенным способом лечения которого считается использование лазерных технологий. В исследовании авторы оценили морфологический и элементный состав различных по типу поверхностей имплантатов (с диагнозом периимплантит) трех различных производителей, подвергнутых лазерной обработке.

«Поверхность опытных имплантатов с диагнозом периимплантит сильно загрязнена химическими элементами, причем количество таких, как углерод (C), фосфор (Р), сера (S), кремний (Si) и другие, образующихся на поверхности во время воспаления, является значительным», — пишут ученые.

Специалисты отмечают, что обработка лазером позволяет снизить загрязненность поверхностей опытных имплантатов. «Возможно, воздействие лазера не только позволяет деконтаминировать поверхность от бактерий, но и очистить от посторонних включений, которые могут побуждать иммунный ответ со стороны организма, что в свою очередь может сказаться на неблагоприятном прогнозе лечения периимплантита», — заключают авторы.

В марте ученые Колумбийского университета (США) заявили, что часто встречающаяся в полости рта бактерия, которая участвует в процессе разрушения зубов и пародонтита, увеличивает риск рака толстой кишки.

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