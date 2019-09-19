Ликвидатор бен Ладена запаниковал перед военной мощью Китая

Отставной адмирал Уильям Макрейвен, который руководил операцией по ликвидации лидера запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида» Усамы бен Ладена, заявил, что военный подъем Китая — «чертов» момент истины («holy shit moment»). Об этом сообщает Business Insider.

По мнению адмирала, технологическая стратегия и инновации Китая представляют собой серьезную угрозу для национальной безопасности США. Вашингтон, по его словам, достиг крайнего момента, когда необходимо значительно больше выделять средств на исследования и разработки в области технологий, чтобы сохранить свои лидирующие позиции. Отмечается, что по некоторым пунктам, например, в развитии связи 5G, Китай уже находится впереди.

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Ранее американский генерал Джозеф Данфорд заявил, что военное превосходство НАТО над Россией было подорвано за последние несколько лет. Он отметил, что руководители альянса признают эти изменения, поэтому новая военная стратегия НАТО разработана с учетом такого положения.

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