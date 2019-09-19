Американский генерал засомневался в превосходстве НАТО над Россией

Военное превосходство НАТО над Россией было подорвано за последние несколько лет. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд, передает издание Newsweek.

«Россия является конкурентом, и преимущество НАТО над возрождающейся Россией подорвано», — констатировал Данфорд. Он отметил, что руководители альянса признают эти изменения, поэтому новая военная стратегия НАТО разработана с учетом такого положения.

Генерал также добавил, что Россия, и Китай внимательно изучили военную стратегию США после окончания холодной войны и попытались разработать технологии и стратегии с учетом слабых мест американской стороны.

С 2010 года НАТО руководствовалось принятой главами государств и правительств на саммите в Лиссабоне Стратегической концепцией Североатлантического союза. Однако в мае генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг рассказал о планах представить новую военную стратегию из-за «российской угрозы».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!