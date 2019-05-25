В НАТО приняли новую военную концепцию из-за «российской угрозы»

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о планах представить новую военную стратегию из-за «российской угрозы». Об этом он заявил в интервью изданию Welt am Sonntag.

«Речь идет о полной готовности к обороне и способности обеспечить стабильность в будущем. Иногда это требует новой военной концепции», — подчеркнул он.

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По словам Столтенберга, военные эксперты Североатлантического альянса приняли новую стратегию на прошедшей неделе. Этот шаг он оправдал ядерной угрозой, которую Россия якобы использует против Запада.

Он пояснил, что с 2014 года на востоке и юге возникла «новая ситуация в плане безопасности» и появились новые вызовы. Глава НАТО напомнил, что сила альянса заключается в способности изменяться, когда это необходимо.

С 2010 года НАТО руководствовалось принятой главами государств и правительств на саммите в Лиссабоне Стратегической концепцией Североатлантического союза.

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