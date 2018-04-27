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НАТО определила стратегию в отношении России

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Йенс Столтенберг

Главы МИД стран НАТО подтвердили готовность проводить в отношении России прежнюю политику, предусматривающую сильное сдерживание и содержательный диалог. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, передает РИА Новости.

По словам главы Североатлантического блока, страны отметили, что необходимо по-прежнему придерживаться политики двойного подхода.

«Мы работаем с Россией, пытаясь улучшить наши отношения. Мы находимся в ситуации, которой раньше не было», — пояснил Столтенберг, добавив, что государства в настоящее время живут не во времена холодной войны, но «пытаются выстроить стратегическое партнерство после холодной войны».

Генсек добавил, что для альянса важно было реагировать на появляющиеся вызовы и демонстрировать свое единство.

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