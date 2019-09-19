Надзирателей «Матросской тишины» посадили за рэкет богатых арестантов

Преображенский суд Москвы вынес приговор восьми фигурантам уголовного дела о вымогательстве 11 миллионов рублей у состоятельных арестантов СИЗО «Матросская тишина». Об этом «Интерфаксу» сообщила пресс-секретарь суда Александра Савельева.

Бывший глава оперативного отдела СИЗО Михаил Захаров получил 12 лет заключения в колонии строгого режима, надзиратели спецучреждения Павел Петран, Валентин Базаев, Антон Девятаев и Анатолий Осмачко осуждены на сроки от 8 до 9 лет, также их лишили званий.

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К 14 годам лишения свободы приговорен сообщник тюремщиков — криминальный авторитет Елдар Векуа. Его близкая подруга Фатима Найфонова, работавшая рентгенологом московской больницы, получила 4 года и 7 месяцев колонии общего режима. Еще один фигурант дела Михаил Тишичкин, причастный к афере с квартирой арестанта, осужден на 5,5 лет колонии строгого режима.

По данным следствия, Захаров организовал преступную группу для вымогательства денег у бизнесменов, находящихся в СИЗО. Надзиратели угрожали им физической расправой и невыносимыми условиями, требуя перевести 10 миллионов рублей на карты, оформленные на своих людей. Сотрудникам СИЗО помогал авторитет Векуа, находившийся в изоляторе по обвинению в совершении преступления. К нему в камеру был подсажен бизнесмен, который был арестован за причастность к мошенничеству при строительстве аэропорта в Казани. С него надзиратели потребовали 11 миллионов рублей.

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