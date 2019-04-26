В организме отравившихся в «Матросской тишине» арестантов нашли метадон

В организме двух заключенных, которые были доставлены в реанимацию из московского следственного изолятора «Матросская тишина», обнаружены следы метадона. Об этом информированный источник сообщил «Интерфаксу» в пятницу, 26 апреля.

«Экспертиза в отношении двух других арестантов, скончавшихся, предположительно, тоже от отравления, пока не завершена. Ее результаты ожидаются в ближайшее время», — добавил собеседник агентства.

По словам директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерия Максименко, все они приняли наркотик, переданный в продуктовой посылке, предположительно, в пропитанной им ткани. Психотропное вещество употреблялось внутривенно, путем укола.

В пресс-бюро ФСИН сообщили, что в связи с инцидентом во всех следственных изоляторах региона будут проводиться внеплановые проверки на предмет наличия запрещенных предметов.

Об инциденте стало известно 24 апреля. Тогда же сообщалось, что Следственный комитет России начал доследственную проверку по информации, размещенной в СМИ.

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