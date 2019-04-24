Трое арестантов «Матросской тишины» отравились психотропными веществами

Один заключенный в московском СИЗО «Матросская тишина» погиб, еще двое госпитализированы с отравлением психотропными средствами, сообщает в среду, 24 апреля, «Интерфакс».

По данным агентства, погибший был арестован за кражу, госпитализированные проходят обвиняемыми по делу о незаконном обороте наркотических средств. Официальным подтверждением этой информации агентство не располагает.

Вместе с тем Юлия Иванова, официальный представитель столичного Главка СКР, сообщила «Ленте.ру», что в настоящее время началась доследственная проверка, но не по факту отравления, а по сообщениям в средствах массовой информации. От других комментариев Иванова воздержалась.

Между тем, как сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, днем 24 апреля в одной из камер «Матросской тишины» без признаков жизни были обнаружены трое следственно-арестованных. Прибывшие врачи констатировали смерть одного из них, еще двое отправлены в реанимацию. По предварительному заключению врачей, у всех диагностировано отравление неизвестным веществом, но оснований утверждать, что это наркотики, в настоящее время нет.

О подобном инциденте сообщалось 13 августа 2010 года. Пятеро заключенных Бутырского следственного изолятора отравились наркотическими веществами, которые получили в посылке с умывальными принадлежностями. В результате один из них скончался.

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