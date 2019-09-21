Названы первые признаки опухоли мозга

Зачастую пациенты могут самостоятельно заметить первые признаки появления опухоли головного мозга, для чего главным является внимательное отношение к своему организму, рассказал РИА Новости заведующий кафедрой онкологии, радиотерапии и пластической хирургии Сеченовского университета академик Российской академии наук (РАН) Игорь Решетов.

«Есть очень простой рецепт: если вы самостоятельно заметили какое-то изменение на слизистой, если показалось, что у вас асимметрия в зрачках, какая-то немотивированная головная боль, если постоянно что-то где-то воспаляется, не медлите, сразу — на уточняющее дообследование», — сказал врач.

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Академик рекомендовал не дожидаться «даже двух-трех недель» и не заниматься самолечением. «Опухоли не имеют каких-то особенных симптомов. Они все протекают под масками других заболеваний», — добавил онколог.

В сентябре актрису Анастасию Заворотнюк госпитализировали в крайне тяжелом состоянии с опухолью головного мозга.

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