«Эвертон» на своем поле проиграл новичку АПЛ

«Эвертон» на своем поле проиграл «Шеффилд Юнайтед» в матче шестого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в субботу, 21 сентября, и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. На 40-й минуте игры мяч в свои ворота отправил защитник ирисок Йерри Мина. За 11 минут до конца основного времени матча преимущество «клинков» увеличил Ли Муссе.

После шести туров «Эвертон» имеет в активе семь очков и располагается на 14-м месте в турнирной таблице. «Шеффилд» с восемью набранными баллами находится на восьмом месте в чемпионате.

В следующем туре 28 сентября «Эвертон» на своем поле примет «Манчестер Сити». «Шеффилд» в тот же день дома сыграет с «Ливерпулем».

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