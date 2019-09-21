Ставшая интернет-сенсацией гимнастка снялась обнаженной

ESPN Body Issue опубликовал фотографии американской гимнастки Кэтлин Охаши. Галерея доступна на сайте издания.

22-летняя Охаши приняла участие в обнаженной фотосъемке еще в начале сентября. Американка стала одной из 21 спортсмена, которые попали на страницы ESPN Body Issue в 2019 году.

Охаши получила широкую популярность после выступления на чемпионате Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) в январе 2019-го. Видео с выступлением гимнастки вызвало ажиотаж в сети и стало вирусным. Судьи оценили номер Охаши в 10 баллов.

Охаши дважды становилась золотой призеркой чемпионата под эгидой Национальной ассоциации студенческого спорта США (NCAA). На ее счету победа в командном зачете и первое место на соревнованиях в вольных упражнениях.

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