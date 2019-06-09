Российских гимнасток наградили под гимн СССР

Федерация художественной гимнастики России / ВКонтакте

Российские гимнастки Дарья Трубникова и Арина Аверина получили награды на этапе Гран-при под гимн СССР. Видео появилось на странице Федерации художественной гимнастики России во «ВКонтакте».

Соревнования проходили в чешском городе Брно. Трубникова выиграла золотую медаль в многоборье, Аверина заняла второе место. Во время церемонии награждения спортсменок зазвучал гимн СССР. В интервью ТАСС Аверина рассказала, что сначала не осознала ошибку. Инцидент показался ей необычным.

Организаторы этапа Гран-при принесли извинения российской стороне, заявив, что ошибка не была намеренной.

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