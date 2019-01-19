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Российскому боксеру перед поединком включили гимн СССР

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Деметриус Андраде и Артур Акавов

Перед боем за звание чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в средней весовой категории между россиянином Артуром Акавовым и американцем Деметриусом Андраде был включен гимн СССР. Об этом сообщает ТАСС.

Поединок состоялся в Нью-Йорке и завершился победой американца в 12-м раунде из-за рассечения у его соперника. Ошибка с гимном произошла в момент, когда спортсмены уже появились на ринге. Отмечается, что Акавов и его команда были удивлены, услышав советский гимн, однако прерывать его исполнение не стали. Все три куплета были воспроизведены полностью, затем приглашенная певица исполнила гимн США.

33-летний россиянин проиграл третий раз за карьеру. Он второй раз пытался стать чемпионом мира. В 2016 году спортсмен проиграл британцу Билли Джо Сондерсу по очкам в поединке за титул WBO. Андраде завоевал чемпионский пояс в октябре 2018 года и теперь защитил его.

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