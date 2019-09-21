Порошенко оценил последствия «еще одного Майдана» для Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина может не пережить еще один государственный переворот. Об этом он заявил в эфире «Пятого канала», видео интервью опубликовано на YouTube.

«В условиях войны страна Майдан может не пережить. Я государственник. Я буду делать все возможное, чтобы сохранить государство. И вот государству на сегодняшний день Майдан точно не нужен», — сказал Порошенко.

29 августа депутат «Слуги народа» Лиза Богуцкая во время заседания Рады написала знакомой, что партия оставит министром внутренних дел Арсена Авакова, поскольку бывший президент Петр Порошенко готовит переворот. «Он ждет, что мы отправим Авакова в отставку, чтобы сразу начать», — пояснила депутат и добавила, что глава МВД сохранит пост до декабря, поскольку «именно на декабрь Петя готовит путч».

Осенью 2013 года и зимой 2014 года на Украине прошли массовые акции протеста против правительства, в результате которых в стране произошла смена власти. Бывший президент страны Виктор Янукович и несколько экс-министров были вынуждены покинуть территорию государства. В ходе вооруженного противостояния участников акции с силовиками погибли 106 человек. События получили название Майдан (Евромайдан), так как самый крупный протест состоялся на майдане Незалежности в Киеве.

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