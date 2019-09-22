Ассанжу ужесточили условия содержания в тюрьме

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж отбывает наказание в условиях хуже, чем у террористов. Об этом изданию The Grayzone сообщил главный редактор сайта Кристинн Храфнссон.

По его словам, Ассанж находится в практически полной изоляции: ему запретили вступать в переписку, а принимать гостей он может только дважды в месяц. Храфнссон убежден, что этот факт доказывает предвзятое отношение британских властей к основателю портала.

Отмечается, что Ассанжа должны были освободить 22 сентября, в воскресенье, однако он останется в тюрьме на время рассмотрения дела об экстрадиции. Окружной судья Ванесса Барайцер считает, что он может скрыться в случае выхода из-под стражи.

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Ранее сообщалось, что Великобритания не вышлет Ассанжа в страну, где существует смертная казнь. В большинстве штатов Америки она сохранилась в качестве наказания.

11 июня Министерство юстиции США направило властям Великобритании официальный запрос об экстрадиции Ассанжа. В мае ведомство выдвинуло против основателя WikiLeaks 17 новых обвинений. Вашингтон обвинил его в нарушении закона о шпионаже.

Ассанж сейчас отбывает тюремный срок в Великобритании за нарушение условий выхода под залог. К 50 неделям заключения его 1 мая приговорил суд в Лондоне.

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