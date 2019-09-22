Стрельбу российских «Кинжалов» показали на видео

Минобороны России / YouTube

В районе архипелага Земля Франца-Иосифа на севере Баренцева моря прошли учения арктической группировки Северного флота ВМС России. Минобороны на своем официальном YouTube-канале опубликовало видео стрельб из зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Кинжал».

В ролике показано, как экипаж «Вице-адмирала Кулакова» отрабатывает отражение воздушного нападения условного противника. Также в маневрах были задействованы большие десантные корабли «Александр Отраковский» и «Кондопога».

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Кроме того, экипажи боевых кораблей отрабатывали стрельбу из артиллерийских установок АК-100 и АК-725, а также скорострельной малокалиберной зенитной артиллерии — комплексов АК-630. Отмечается, что учения проходили в штормовых условиях и при сильном порывистом ветре.

О предыдущих испытаниях «Кинжалов» сообщалось в начале сентября. Тогда Тихоокеанский флот ВМС России на учениях по коллективной обороне применил ЗРК по условному противнику в Охотском море. При отражении атаки гвардейский ракетный крейсер «Варяг» также задействовал комплекс противовоздушной обороны С-300Ф «Форт» и ЗРК «Оса», а эскадренный миноносец «Быстрый» использовал реактивную систему залпового огня «Ураган».

«Кинжал» — российский всепогодный зенитно-ракетный комплекс морского базирования, который предназначен отражать массированные атаки средств воздушного нападения. ЗРК, разработанный в НПО «Альтаир», принят на вооружение в 1989 году. Он позволяет поражать ракеты и авиабомбы противника в радиусе до 12 километров.

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