18-летний боксер нокаутировал подразнившего его соперника

PBC ON FOX / YouTube

Американский боксер Хесус Рамос одержал победу над соотечественником Рики Эдвардсом. Видео опубликовано на YouTube-канале PBC ON FOX.

В третьем раунде 18-летний Рамос нанес Эдвардсу удар правой рукой, после которого тот подразнил соперника, покачав головой в знак того, что не получил урона. Следующий удар отправил Эдвардса в нокаут.

Эта победа стала для Рамоса 11-й в 11 профессиональных боях. Эдвардс потерпел четвертое поражение, в его активе 12 побед.

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