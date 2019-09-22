Неудачный запуск ракеты в Севастополе попал на видео

В сети появилось видео, на котором запечатлен момент неудачного запуска противокорабельного комплекса «Раструб-Б» с борта сторожевого корабля «Ладный» в бухте Севастополя. Внимание на ролик, опубликованный в Twitter, обратило «РГ: Русское оружие».

На кадрах видно, как один из стартовых ускорителей ракеты отделяется и улетает вверх, а второй падает. При этом маршевый двигатель не включается и ракета падает в воду.

Когда именно было снято видео, не уточняется. Однако издание предположило, что инцидент произошел во время показательных выступлений моряков Черноморского флота в честь Дня ВМФ России 28 июля. Известно, что в результате неудачного запуска никто не пострадал.

«Раструб-Б» — советский корабельный противолодочный ракетный комплекс. Комплекс был принят на вооружение в 1984 году, а затем несколько раз проходил модернизацию. В настоящее время он используется для вооружения больших противолодочных кораблей проекта 1134-А, 1134-Б, 1155 и сторожевых кораблей проекта 1135 и предназначен для уничтожения подводных лодок, боевых надводных кораблей и судов вероятного противника. Коррекция траектории ракеты осуществляется корабельной системой управления.

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