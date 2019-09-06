В России предупредили США о «титановых боеголовках» в Крыму

Военно-морские силы (ВМС) США проиграют в схватке с Черноморским флотом (ЧФ) Военно-морского флота (ВМФ) России у берегов Крыма, пишет военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин.

Перечисляя разнообразные вооружения, которыми располагают российские военные в районе Черного моря, автор обращает внимание на сверхзвуковую маловысотную противокорабельную крылатую ракету П-270 «Москит», которой оснащены находящиеся в Севастополе ракетные корабли «Бора» и «Самум» проекта 1239.

Особенность П-270 «Москит» заключается в том, что, продолжает Литовкин, «он несется над водой зигзагом на высоте до четырех метров в облаке водяной пыли и обнаружить его локатором невозможно». «Подлетая к чужому кораблю, ракета делает стойку, как кобра, и обрушивается на чужую палубу как дамоклов меч, пробивая ее насквозь. А если учесть, что у нее титановая боеголовка, которая, загоревшись, не может быть ничем потушена и взрывается, разнося все вокруг на сотни метров, то спасения от нее нет», — пишет обозреватель.

По его мнению, несмотря на дальность полета в 110 километров, ракета 3М80 «для Черного моря — в самый раз».

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В феврале президент России Владимир Путин раскрыл характеристики гиперзвуковой ракеты «Циркон», «способной поражать как морские, так и наземные цели».

В том же месяце телеканал «Россия-1» в программе «Вести недели» сообщил, что целями «Цирконов» в случае угрозы Москве со стороны Вашингтона могут стать пять военных центров принятия решений в США.

В феврале военный обозреватель Владислав Шурыгин заявил, что уничтожить «Циркон» современными средствами практически невозможно.

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