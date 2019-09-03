Россия реанимирует крупнейший гидросамолет СССР

Военно-морской флот (ВМФ) России получит самый большой в мире самолет-амфибию А-42 (А-40) «Альбатрос», предназначенный для обнаружения и отслеживания вражеских субмарин, а также проведения спасательных работ во время шторма, сообщили «Известиям» источники в Минобороны и авиационной отрасли.

Согласно газете, в настоящее время военное ведомство формирует тактико-техническое задание к самолету. А-42 «Альбатрос» может быть оснащен двумя винтовентиляторными двигателями Д-27, которые позволят увеличить дальность самолета до 9,3 тысячи километров, и системой дозаправки топливом в воздухе.

А-42 «Альбатрос» получит радиолокационную систему поиска с обзорно-прицельной радиолокационной станцией (РЛС), тепло-телевизионное оборудование, пилотажно-навигационный комплекс с аппаратурой измерения параметров морской волны, а также обновленный бортовой комплекс связи.

В задачи самолета-амфибии будет входить, в частности, уничтожение вражеских надводных, подводных и береговых целей, постановка минных заграждений, применение средств гидроакустического противодействия и поиск субмарин с использованием опускаемого гидроакустического модуля.

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Всего Минобороны планирует приобрести три единицы А-42 «Альбатрос». Сроки завершения работ не называются.

В сентябре 2018 года в «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) сообщили о планах возобновить производство самолета-амфибии А-40 «Альбатрос».

В марте 2016 года начальник морской авиации Черноморского флота (ЧФ) полковник Геннадий Загонов заявил, что к 2020 году противолодочные самолеты-амфибии Бе-12 будут заменены на гидропланы А-40 «Альбатрос».

Первый полет А-42 (А-40) «Альбатрос» совершил в декабре 1986 года. Произведено два таких самолета. Машины должны были заменить Бе-12. Длина А-42 «Альбатрос» составляет 45 метров, максимальная взлетная масса — 90 тонн. Самолет способен принять на борт 53 человека.

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