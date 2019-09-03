Россия в Балтике «захватила незнакомое побережье»

tvzvezda.ru

В ходе учений на полигоне Хмелевка (Калининградская область) морпехи Балтийского флота (БФ) Военно-морского флота (ВМФ) России высадились на необорудованное побережье Балтийского моря. Соответствующее видео опубликовала «Звезда».

Согласно сценарию учений, как пишет телеканал, «морпехам нужно было захватить незнакомое побережье», где условный противник «оказался зажат в смертельные клещи». После проверки района на наличие мин туда подошли большие десантные корабли и катера. Затем на берег вышли 25 бронетранспортеров БТР-82А с морскими пехотинцами на борту.

Всего в учениях принимало участие около 1,5 тысячи военнослужащих, более 20 болевых кораблей и свыше 30 единиц техники морской пехоты.

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В феврале военный эксперт Дмитрий Болтенков заявил, что противокорабельные ракеты NSM (Naval Strike Missile) производства норвежской компании Kongsberg Defence & Aerospace, стоящие на вооружении морской ракетной части ВМС Польши, способны поразить объекты БФ.

Ранее в том же месяце военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков сообщил, что NSM, стоящая на вооружении польского ракетного дивизиона противокорабельной береговой обороны, не способна помешать российским маршрутам на Балтике.

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