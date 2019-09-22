Российское оружие сочли способным сделать США необитаемым

Ракеты на российских атомных подводных лодках (АПЛ) «Борей» способны поразить цели, даже если остальные ядерные силы России будут уничтожены. Такой вывод делает издание The National Interest.

По данным издания, межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) Р-30 «Булава-30» несут по шесть шесть ядерных боеголовок мощностью 150 килотонн. Они, в свою очередь, способны разделиться и уничтожать отдельные цели. Всего на АПЛ «Борей» таких ракет 16.

«Это означает, что один "Борей" может обрушить 72 ядерные боеголовки, которые в десять раз разрушительнее сброшенной на Хиросиму бомбы, на города и военные базы на расстоянии более 5,8 тысяч миль», — констатирует издание.

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В июне The National Interest написал, что точности Р-30 «Булава-30», предназначенных для размещения на российских подводных лодках проекта 955 «Борей», недостаточно для применения оружия в рамках сценария «первого удара», предполагающего, в частности, уничтожение шахтных пусковых установок американских МБР LGM-30 Minuteman.

МБР Р-30 «Булава-30» разработана Московским институтом теплотехники для вооружения ракетоносцев проекта 955 «Борей». Испытания оружия начались в 2004 году. Из 33 пусков ракеты с АПЛ (включая последний) семь признаны неудачными, а два — частично неудачными.

Ракетные крейсеры четвертого поколения проектов «Борей» и «Борей-А» станут основой морских стратегических ядерных сил России. Для ВМФ планируется построить десять таких субмарин. «Бореи» могут переносить до 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава-30» с радиусом действия более 9 тысяч километров.

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