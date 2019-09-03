Россию защитит «Князь Олег»

Ракетный подводный крейсер проекта 955А «Борей» «Князь Олег» войдет в состав Тихоокеанского флота. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в Главкомате Военно-морского флота (ВМФ).

Собеседник издания рассказал, что «Князь Олег» должен поступить в распоряжение флота в 2020 году. Для крейсера уже подготовили экипаж, который находится в Северодвинске и готовится принять корабль у строителей.

Изначально подлодку хотели отправить в состав Северного флота, однако планы Минобороны изменились. Военный эксперт Дмитрий Болтенков считает, что и Тихоокеанский, и Северный флот получат по пять новейших ракетных крейсеров.

После получения «Князя Олега» в составе Тихоокеанского флота будет четыре ракетных подлодки: три субмарины проекта «Борей» и ракетный крейсер «Рязань» проекта 667БДР «Кальмар», который перебросили с Северного флота в 2008 году.

Ракетные крейсеры четвертого поколения проектов «Борей» и «Борей-А» станут основой морских стратегических ядерных сил России. Для ВМФ планируется построить десять таких субмарин. «Бореи» могут переносить до 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава-30» с радиусом действия более 9 тысяч километров.

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