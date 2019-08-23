ВМФ впервые за 28 лет получит шесть подлодок

Военно-морской флот (ВМФ) России получит шесть подлодок в 2020 году, в том числе четыре атомные. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Севмаш» должен сдать флоту первую серийную подлодку проекта 955А «Князь Олег» и первую серийную проекта 885М «Новосибирск», головную субмарину проекта 885М «Казань» и атомную подлодку спецназначения «Белгород» проекта 09852. При этом ВМФ получит «Белгород» без подводных аппаратов «Посейдон», так как их испытания еще не завершатся.

Кроме того, две дизель-электрические подлодки сдаст ВМФ «Адмиралтейские верфи». Речь идет о подлодке «Волхов» проекта 636.3 и первой серийной субмарине проекта 677 «Кронштадт».

Отмечается, что флот получит сразу шесть подлодок впервые за 28 лет. До конца 2019 года «Севмаш» сдаст головную подлодку проекта 955А «Князь Владимир», а «Адмиралтейские верфи» — подлодка «Петропавловск-Камчатский» проекта 636.3.

Ранее в августе сообщалось, что ВМФ получит современную противолодочную управляемую ракету (ПЛУР). Она предназначена для уничтожения вражеских субмарин на расстояниях в десятки километров.

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