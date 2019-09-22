Иран счел планы Трампа усилить войска на Ближнем Востоке «позерством»

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал угрозы США отправить войска на Ближний Восток «позерством». Об этом он заявил в эфире телеканала CBS, сказано в Twitter программы Face The Nation.

«Я думаю, что это позерство. Я думаю, что все в решении этой проблемы идет в неправильном направлении», — подчеркнул он. Зариф выразил сомнение в том, что стороны смогут избежать военного конфликта после отправки дополнительных американских войск в Саудовскую Аравию. По его словам, тот, кто начнет войну, не станет «тем, кто ее закончит».

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Ранее в сентябре министр обороны США Марк Эспер сообщил, что американский президент Дональд Трамп одобрил отправку дополнительных войск на Ближний Восток для укрепления обороны Саудовской Аравии. Отмечалось, что действия Вооруженных сил США «будут носить оборонительный характер» и в основном будут способствовать противовоздушной и противоракетной обороне. Иран, в свою очередь, пригрозил «тотальной войной».

В ночь на 14 сентября на территории национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco в результате атаки беспилотников произошел взрыв, который привел к пожару. После этого страна вынуждена была сократить добычу нефти вдвое. Ответственность за произошедшее взяло на себя движение повстанцев-хуситов «Ансар Аллах». США считают, что к атаке причастен Иран.

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