Иран пригрозил «тотальной войной»

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф пригрозил, что любое нападение на страну из-за атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии приведет к «тотальной войне». Об этом сообщает агентство Associated Press.

По словам дипломата, нападение на Иран может усилить напряженность в регионах Персидского залива и приведет к многочисленным жертвам. Как пишет AP, скорее всего, Зариф таким образом ответил на заявление государственного секретаря США Майка Помпео о том, что атака на нефтяные объекты Саудовской Аравии, в которой Вашингтон подозревает Тегеран, является «актом войны».

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«Я делаю очень серьезное заявление, что мы не хотим вступать в военную конфронтацию. Но мы не будем моргать, чтобы защитить нашу территорию», — сказал глава МИД Ирана. Также министр подчеркнул, что санкции, введенные США против Тегерана после прекращения ядерной сделки, должны быть отменены, прежде чем состоятся новые переговоры.

В ночь на 14 сентября на территории национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco произошел пожар. Возгоранию предшествовал взрыв, произошедший в результате атаки беспилотных летательных аппаратов. Взявшие на себя ответственность за атаку дронами йеменские повстанцы-хуситы из движения «Ансар Аллах» пригрозили новыми нападениями.

По словам госсекретаря США Майка Помпео, к атакам на Саудовскую Аравию причастен Иран, в связи с чем американский сенатор Линдси Грэм предложил атаковать нефтяные объекты Тегерана.

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