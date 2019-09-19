Российская разведка занялась поиском виновных в атаке на Саудовскую Аравию

Служба внешней разведки России (СВР) занялась сбором данных для установления виновных в нападении на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Об этом агентству ТАСС рассказал руководитель ведомства Сергей Нарышкин.

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По его словам, пока нет исчерпывающей информации о том, кто может нести ответственность за атаку, поэтому к окончательным выводам в России пока не пришли. «Нельзя делать выводы, не имея каких-то твердых доказательств», — отметил глава СВР.

В ночь на 14 сентября на территории национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco произошел пожар. Возгоранию предшествовал взрыв, произошедший в результате атаки беспилотных летательных аппаратов. После этого страна, являющаяся крупнейшим в мире экспортером нефти и одним из крупнейших ее производителей, была вынуждена сократить добычу вдвое.

Взявшие на себя ответственность за атаку дронами йеменские повстанцы-хуситы из движения «Ансар Аллах» пригрозили новыми нападениями. По словам госсекретаря США Майка Помпео, к атакам на Саудовскую Аравию причастен Иран, в связи с чем американский сенатор Линдси Грэм предложил атаковать нефтяные объекты Тегерана.

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