Больных раком российских детей передумали выселять из квартиры

Фонд помощи «Добрый дом» смог решить вопрос с жалобами соседей онкобольных детей, которые требовали их выселить. Об этом Telegram-каналу «Подъем» рассказала председатель фонда Юлия Ромейко.

По ее словам, в понедельник, 23 сентября, прошла встреча с соседями, на которой присутствовали представители прокуратуры и Следственного комитета России. «Многие из них [соседей] действительно не знали, что здесь наши дети живут. А теперь все знают, кто мы и какие дети проживают», — рассказала Юлия.

Собеседница канала отметила, что представители управы записали, в каких районах расположены квартиры фонда.

20 сентября стало известно, что москвичи потребовали переселить живущих по соседству детей с онкологическими заболеваниями, которые получили квартиры благодаря программе «Добрый дом» фонда «Спаси жизнь». Как рассказывала Ромейко, жители расспрашивали о сопутствующих заболеваниях детей, а также вызывали представителя управляющей компании. Тот, в свою очередь, требовал, чтобы дети и родители не перемещались по подъезду после 19 часов.

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