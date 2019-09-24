В Германии возмутились выдачей виз жителям Донбасса с российским гражданством

Депутат немецкой Свободной демократической партии Рената Альт считает, что Берлин сидит «сложа руки», пока Россия выдает свои паспорта жителям Донбасса. Об этом она заявила в интервью газете Bild.

Парламентария возмутил тот факт, что официальные власти Германии публично осуждают указ президента России Владимира Путина об упрощенном получении российского гражданства для жителей востока Украины, но при этом принимают такие паспорта для выдачи шенгенских виз.

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«В торжественных речах федеральный канцлер и министр иностранных дел Германии говорят о поддержке украинских властей. Но в то же время нет никаких проблем с тем, чтобы поставить себе визу в российский паспорт, выданный Путиным на востоке Украины», — заявила депутат. По ее мнению, эта ситуация не способствует урегулированию конфликта в Донбассе.

Ранее сообщалось, что жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик получают визы в Германию в свои новые российские паспорта. C апреля Берлин выдал россиянам почти 100 тысяч виз, не делая различий между обычными паспортами гражданина России и теми, что были выданы по упрощенной процедуре жителям Донбасса.

Путин подписал указ об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донбасса 24 апреля. Глава государства отметил, что мера носит исключительно гуманитарный характер и не ставит целью создание проблем для украинских властей.

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