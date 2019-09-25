Германия опровергла выдачу виз жителям Донбасса с российскими паспортами

Министерство иностранных дел Германии опровергло информацию о том, что немецкие визы были выданы жителям Донбасса, которые получили российские паспорта в упрощенном порядке. Об этом сообщает РИА Новости.

Официальный представитель ведомства Райнер Бройль заявил, что правительству неизвестно ни об одном случае, чтобы в выданный на основе указа президента России Владимира Путина паспорт была бы поставлена немецкая виза. Дипломат добавил, что Берлин осуждает этот указ, так как он подрывает суверенитет Украины.

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Ранее сообщалось, что жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик получают визы в Германию в свои новые российские паспорта. C апреля Берлин выдал россиянам почти 100 тысяч виз, не делая различий между обычными паспортами гражданина России и теми, что были выданы по упрощенной процедуре жителям Донбасса.

Путин подписал указ об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донбасса 24 апреля. Глава государства отметил, что мера носит исключительно гуманитарный характер и не ставит целью создание проблем для украинских властей.

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