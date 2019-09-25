Германия опровергла выдачу виз жителям Донбасса с российскими паспортами

Министерство иностранных дел Германии опровергло информацию о том, что немецкие визы были выданы жителям Донбасса, которые получили российские паспорта в упрощенном порядке. Об этом сообщает РИА Новости.
Официальный представитель ведомства Райнер Бройль заявил, что правительству неизвестно ни об одном случае, чтобы в выданный на основе указа президента России Владимира Путина паспорт была бы поставлена немецкая виза. Дипломат добавил, что Берлин осуждает этот указ, так как он подрывает суверенитет Украины.
Ранее сообщалось, что жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик получают визы в Германию в свои новые российские паспорта. C апреля Берлин выдал россиянам почти 100 тысяч виз, не делая различий между обычными паспортами гражданина России и теми, что были выданы по упрощенной процедуре жителям Донбасса.
Путин подписал указ об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донбасса 24 апреля. Глава государства отметил, что мера носит исключительно гуманитарный характер и не ставит целью создание проблем для украинских властей.