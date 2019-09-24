Российское ПО позволило убрать фон при видеозвонке

Социальная сеть «Одноклассники» запустила функцию размытия фона во время видеозвонка с мобильного приложения. Российская соцсеть стала первой, где такое возможно.

В ОК отметили, что пользователям больше не придется беспокоиться о том, что у них за спиной. Возможный беспорядок и прочие элементы окружения будут убираться с помощью нейросетей и алгоритмов машинного обучения. Новая функция включается в приложениях на iOS и Android по нажатию на специальную кнопку перед или уже во время звонка.

Размытие фона при звонке через приложение ОК доступно во время и групповых, и личных видеозвонков. Совершить звонок можно как из чата в личных сообщениях с пользователем, так и со страницы профиля друга.

В сентябре 2018 года аналогичную функцию представила компания Microsoft. Размытие фона у американской компании работает в корпоративном мессенджере Teams app, а позднее появилось и в Skype.

Подписывайся на нашу группу в «Одноклассниках». Там здорово!