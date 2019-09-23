В сети поспорили из-за самого ненавистного шоколадного батончика

Телеведущая американского канала Q13 FOX News Лиз Дьювек (Liz Dueweke) озадачила пользователей сети после того, как предложила им выбрать, какой популярный шоколадный батончик должен исчезнуть навсегда. Ее твит набрал свыше 15 тысяч лайков и более 2,5 тысячи ретвитов.

В публикации проживающая в Сиэтле девушка показала шесть разных лакомств: Snickers, Milky Way, KitKat, Twix, M&M’s и Reese’s. «Один [батончик] должен уйти. Навсегда. Какой бы вы выбрали?» — обратилась она к юзерам.

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Пользователи оставили почти 35 тысяч комментариев под постом. Мнения разделились. Каждый приводил свои доводы в пользу отказа от того или иного батончика. Противники Snickers не любили орехи, в то время как в Reese’s некоторым было ненавистно сочетание шоколада и арахисовой пасты. Были и те, кому не нравились M&M’s, особенно обычные шоколадные, без орехов.

Дьювек позднее отметила, что купила сразу несколько шоколадок из-за акции в супермаркете. Сама она отказалась бы от Milky Way. Батончик раскритиковали из-за менее приятного вкуса по сравнению с другими сладостями из списка.

В апреле американский журналист Марк Хей рассказал о популярном в России лакомстве — гематогене. Он пояснил, что батончик считался полезной биодобавкой. Предполагается, что в советское время батончики стали альтернативой дорогим сладостям — например, шоколаду.

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