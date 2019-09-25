Друг Макгрегора захотел бесплатно подраться с напавшим на ирландца бойцом

Боец смешанного стиля (ММА) Артем Лобов, приходящийся другом и спарринг-партнером ирландцу Конору Макгрегору, выразил готовность бесплатно подраться с россиянином Зубайрой Тухуговым. Об этом сообщает MMA Junkie.

«Естественно, это бой, которого я хочу. Но у него действующий контракт с UFC, а у меня нет, поэтому поединок организовать не так легко. После его последнего боя я написал матчмейкеру UFC Шону Шелби и выразил готовность подраться с Тухуговым бесплатно», — сказал Лобов.

В октябре 2018-го Тухугов находился в углу российского бойца Хабиба Нурмагомедова в титульном поединке с Макгрегором. После окончания победного для него боя Нурмагомедов выпрыгнул из клетки и напал на секундантов ирландца, а Тухугов вместе с другим российским бойцом Абубакаром Нурмагомедовым напали на оставшегося в октагоне Макгрегора. В результате все участники потасовки были наказаны штрафами и дисквалификациями.

В активе Лобова 30 поединков по правилам ММА. Он одержал 13 побед, потерпел 15 поражений, один бой свел вничью, еще один поединок был признан несостоявшимся. Боец провел в UFC семь боев, выиграв два из них и уступив в пяти случаях. Кроме того, Лобов принимал участие в кулачных боях без перчаток и одержал две победы в двух боях под эгидой промоушена Bare Knuckle FC.

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