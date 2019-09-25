Абэ призвал к переменам внутри ООН

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал реформировать Совет Безопасности ООН. Его слова передает РИА Новости.

«Для ООН, которая существует уже три четверти века, необходима реформа структуры Совета безопасности», — заявил японский премьер.

Абэ отметил, что его страна прикладывает большие усилия для воплощения идей и целей ООН. Япония будет участвовать в выборах 2022 года и надеется стать непостоянным членом совета, подчеркнул он. В долгосрочной же перспективе страна рассчитывает войти в постоянный состав Совбеза.

Совет Безопасности — постоянно действующая структура ООН, отвечающая за поддержание международного мира и безопасности. В нем всегда состоят пять постоянных стран-членов, а также десять временных.

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