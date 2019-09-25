С лесорубов-нелегалов сняли ответственность за пожары в Сибири

В ходе расследования причин лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке проведено сравнение очагов возгорания и территорий незаконной вырубки, которое показало, что они не связаны между собой. Об этом рассказал врио руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Михаил Клинов, сообщает «Интерфакс».

По его словам, версия о поджоге для сокрытия нелегальной рубки не нашла подтверждения и «не имеет под собой обоснованности». Специалисты зарегистрировали только пять случаев, когда сгоревшие зоны территориально совпали с местами вырубки.

Генпрокурор Юрий Чайка добавил, что одна из причин незаконной деятельности лесорубов — это результат халатности и иногда даже покровительства местных чиновников. За прошлый год объемы нелегально вырубленного леса выросли в трети российских регионов.

Ранее Чайка говорил, что в масштабных природных пожарах летом виноваты власти, которые затягивали с тушением. В пример он привел Иркутскую область, где из-за волокиты площадь возгорания в пять гектаров увеличилась до 1,2 тысячи гектаров. Клинов отмечал, что в этом году в России горел один процент от всего лесного фонда страны.

В течение лета полыхали леса Сибири, Якутии и Бурятии. По данным «Авиалесоохраны», горели три миллиона гектаров леса. В российском отделении Greenpeace говорили о 5,4 миллиона.

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