Названа причина увеличения площади лесных пожаров в России

Рост площади лесных пожаров в Сибири и Забайкалье мог произойти из-за затягивания при решении вопроса об их тушении. Об этом заявил генеральный прокурор России Юрий Чайка на совещании в Красноярске, передает «Интерфакс» в среду, 25 сентября.

«К сожалению, безответственная позиция некоторых должностных лиц по нецелесообразности тушения лесных пожаров приводит к серьезным последствиям. Так, в Иркутской области из-за волокиты площадь возгорания увеличилась с 5 гектаров до 1,2 тысячи гектаров», — заявил Чайка, отметив, что в Забайкалье и Красноярском крае произошло то же самое.

В связи с этим генпрокурор подчеркнул, что состояние средств пожаротушения в регионах не соответствует требованиям и не может обеспечить защиту лесов.

Вместе с тем временно исполняющий обязанности руководителя Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоза) Михаил Клинов на том же совещании отметил, что площадь лесных пожаров в России в 2019 году составила всего 1 процент от всего лесного фонда страны, передает агентство.

Летом 2019 года лесные пожары произошли в Сибири, Якутии и Бурятии. Президент России Владимир Путин поручил министерству обороны подключиться к их тушению. Федеральное агентство лесного хозяйства оценило ущерб от пожаров в семь миллиардов рублей.

Как сообщал глава Рослесхоза Михаил Клинов, задержки с тушением пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке возникли из-за нехватки авиации у «Авиалесоохраны». Для увеличения воздушного парка планируется закупить собственную авиацию, арендовать технику у авиакомпаний либо заключить договоры с МЧС и Минобороны о закреплении части авиации за Рослесхозом во время пожароопасных периодов.

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