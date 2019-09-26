Десятки тысяч сотрудников банков остались без работы

В текущем году банки по всему миру объявили об увольнении в общей сложности 60 тысяч сотрудников. Как сообщает Bloomberg, большая часть сокращений приходится на Европу.

Агентство указывает, что увольнения связаны в том числе с урезанием расходов, обусловленных отрицательными процентными ставками и замедлением темпов роста экономики. В число лидеров по темпам увольнений входят банки Германии, например, Commerzbank недавно объявил о ликвидации 4,3 тысячи позиций в рамках программы реструктуризации.

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В конце июля стало известно, что крупнейший банк Италии — UniCredit — рассматривает возможность масштабного сокращения штата сотрудников и расходов. Предполагается, это может затронуть порядка 10 тысяч человек — 12 процентов от общего числа работников.

В начале июля сообщалось, что Deutsche Bank планирует сократить 18 тысяч работников до 2022 года. Bloomberg тогда писал, что это связано с трансформацией бизнес-модели, которая позволит банку стать более прибыльным и увеличить доходы акционеров.

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