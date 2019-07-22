Крупнейший итальянский банк уволит тысячи человек

Крупнейший банк Италии — UniCredit — рассматривает возможность масштабного сокращения штата сотрудников и расходов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. Предполагается, что это станет частью нового стратегического плана банка, который представят в конце года.

Агентство уточняет, что речь идет о сокращении 10 тысяч сотрудников, однако окончательное число пока не установлено и после согласования может оказаться ниже. По состоянию на конец первого квартала текущего года, в компании работало более 86,2 тысячи человек. Таким образом, сокращения могут коснуться почти 12 процентов сотрудников. Источники Bloomberg уточнили, что увольнения коснутся как итальянских офисов, где у компании больше всего сотрудников, так и филиалов банка в других странах. Также в рамках нового плана банк может сократить операционные расходы на 10 процентов.

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Агентство указывает, что банк работает над восстановлением финансовых и операционных показателей: в частности избавляется от проблемных кредитов и непрофильных активов. В перспективе организация намерена пересмотреть свои вложения в итальянский госдолг. Для улучшения финансового положения UniCredit продал свою долю в Banca Fineco SpA, напоминает Finance Magnates, и получил более 1,3 миллиарда долларов.

В начале июля стало известно, что Deutsche Bank планирует сократить 18 тысяч работников до 2022 года. Bloomberg тогда писал, что это связано с трансформацией бизнес-модели, которая позволит банку стать более прибыльным и увеличить доходы акционеров.

UniCredit функционирует в 18 странах, в России «Юникредит банк», принадлежащий организации, работает с 1989 года и является крупнейшим в стране банком с иностранным участием.

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