Лукашенко оценил встречу Зеленского с Трампом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал свою оценку первой встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Об этом сообщает БЕЛТА.

По словам белорусского лидера, встреча президентов на полях Генеральной Ассамблеи ООН сделала день «горячим». «Я старый политик, много раз бывал в ООН. Обычный день, но вы его сделали горячим», — сказал он во время встречи с украинскими журналистами. По его словам, дополнительное внимание ко встрече было привлечено из-за публикации телефонного разговорадвух лидеров. «Конспирология какая-то появилась», — рассуждает Лукашенко.

Саму встречу Зеленского и Трампа он оценил как хорошую. «Прилично, разумно, красиво. Все было красиво», —отметил он, добавив, что президенты «понравились друг другу». «Можно сказать, что этот горячий день был нормальным для американо-украинских отношений», — подытожил он.

Материалы по теме «Если вы сможете заняться этим вопросом...» Полная расшифровка разговора Зеленского и Трампа, ставшая поводом к импичменту

25 сентября на полях 74-й Генеральной Ассамблеи ООН состоялась первая встреча Зеленского и Трампа. Встреча прошла вскоре после обнародования Белым домом на своем сайте стенограммы разговора Трампа и Зеленского, состоявшегося в конце июля. Детали беседы президентов, которой до этого не было в открытом доступе, стали поводом для объявления американскими парламентариями о начале процедуры импичмента американского лидера.

Зеленский, комментируя эту ситуацию, отметил, что не против раскрытия своих слов, однако считает, что иногда расшифровки телефонных звонков между президентами должны оставаться закрытыми.

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