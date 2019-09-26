Объяснена природа тысячелетних мегаструктур

Ученые Кильского университета в Германии выяснили, что древние мегаструктуры, найденные в Европе и относящиеся к трипольской культуре, являются руинами общественных и экономических центров. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи сравнили мегаструктуры, оставшиеся от зданий неопределенного назначения, у села Майданецкое (Украина) с более чем ста похожими руинами, находящимися на территории 19 древних европейских поселений. Местоположение загадочных построек и отсутствие в них признаков постоянного проживания указывает на то, что это были общественные места. Специалисты также выявили иерархию мегаструктур в зависимости от архитектуры и других особенностей: одни предназначались для обслуживания всех жителей, другие — только части городского населения.

Совместное проживание 5-15 тысяч человек оказывает значительное воздействие на окружающую среду. Это может обернуться серьезными социальными проблемами, которые решаются через создание политических институтов, поддерживающих структуру общества. При этом со временем общественные центры низкого и среднего уровней исчезали, что говорит о централизации власти. Это привело к социальному дисбалансу и исчезновению крупных поселений к 3650 году до нашей эры.

Трипольской культурой называется археологическая культура медного и раннего бронзового веков, которая просуществовала с пятого тысячелетия до 2650-х годов до нашей эры. Относящиеся к ней археологические находки обнаруживались на территории Украины, Молдавии и Румынии.

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