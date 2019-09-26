Раскрыт состав авиационной группировки России в Сирии

На российской авиабазе Хмеймим в Сирии находится около 30 самолетов и вертолетов, в том числе истребители Су-35С, Су-34 и Су-24. Об этом сообщил заместитель командира авиаполка, размещенного на базе, передает РИА Новости.

Помимо современных истребителей, на Хмеймим также базируются вертолеты армейской авиации Ми-35 и Ми-8АМТШ. По словам офицера, сейчас на базе проходит реконструкция второй взлетно-посадочной полосы: построены новые сооружения, которые защищают воздушные суда от возможных нападений боевых дронов, дождя и прямых солнечных лучей.

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Замкомандира авиаполка также напомнил, что в декабре 2017 года основная часть техники и людей была переведена из Сирии в постоянные места дислокации. Тогда российское руководство объявило о завершении военной операции и выводе войск из страны. Авиагруппировка на базе Хмеймим была сокращена на две трети, помимо этого, свою деятельность в республике продолжили база ВМФ в Тартусе и центр по примирению враждующих сторон.

Время от времени российскую авиабазу в Сирии атакуют боевики. Так, об очередном нападении на Хмеймим сообщалось 3 сентября. Тогда системы ПВО перехватили на безопасном расстоянии беспилотные летательные аппараты и ракеты сирийских боевиков. В результате нападения никто не пострадал, авиабаза продолжила работу в штатном режиме

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