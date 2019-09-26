Футболист украл у одноклубника часы за 70 тысяч евро

Нападающий французской «Ниццы» Ламин Диаби признался в краже часов одноклубника Каспера Дольберга. Об этом в четверг, 26 сентября, сообщает AFP.

Часы Дольберга, стоимость которых составляет 70 тысяч евро, исчезли из раздевалки «Ниццы» 16 сентября. Футболист подал заявление в полицию, в краже подозревались два игрока «Ниццы», одним из которых был Диаби.

18-летний форвард признался в содеянном в присутствии адвокатов и согласился возместить Дольбергу материальный ущерб. «Ницца» применит к игроку санкции вплоть до расторжения контракта.

После семи туров чемпионата Франции «Ницца» с 12 очками занимает седьмое место в таблице. В последнем матче команда уступила «Монако» со счетом 1:3. Дублем в составе монегасков отметился российский полузащитник Александр Головин.

Дольберг перешел в «Ниццу» из «Аякса» летом 2019 года. По неофициальной информации, сумма трансфера составила 20 миллионов евро.

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