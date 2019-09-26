На Украине почтили память воевавших с «оккупантами» бойцов УПА

Богослужение возле памятника боевикам «Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии» (ОУН-УПА, движение запрещено в России), погибшим в «неравном бою с большевистскими оккупантами в 1944 году», прошло в городе Вишневец Тернопольской области. Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

Мемориал включает в себя памятник в виде каменного креста и стелу с именами погибших боевиков УПА. Как отмечает Долинский, в списке погибших «национальных героев» значится Анатолий Бодасюк — пособник Гитлера из числа украинских националистов. 12 июля 1941 года Бодасюк и другие его единомышленники организовали в Вишневце погром, в ходе которого были убиты 40 евреев.

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После еврейского погрома Бодасюк был назначен комендантом украинской вспомогательной полиции в городе. На своем посту он продолжил заниматься организацией уничтожения еврейского населения. Как отмечает Долинский, после поражения немцев в Сталинградской битве, Бодасюк дезертировал из карательных органов в УПА.

В марте на Украине вступил в силу закон, уравнивающий ветеранов Великой Отечественной войны, сражавшихся на стороне Красной Армии, и украинских националистов, лидером которых был Степан Бандера. Ветераны получили одинаковый правовой статус «борцов за независимость» и равные льготы.

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