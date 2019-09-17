На Украине осквернили мемориал жертвам Холокоста

Неизвестный осквернил мемориал жертвам Холокоста в Кировоградской области Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщение о происшествии поступило в полицию 16 сентября. Неизвестный нанес на мемориальный комплекс жертвам Холокоста надписи. Их содержание не раскрывается.

Национальная полиция Украины завела уголовное дело по статье о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, санкция которой предусматривает до пяти лет ограничения свободы.

В марте 2019 года на Украине вступил в силу закон, который уравнивает ветеранов Великой Отечественной войны, сражавшихся на стороне Красной Армии, и националистов, лидерами которых были Степан Бандера и Роман Шухевич. Некоторые историки считают их, членов Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, движение запрещено в России), причастными к еврейским погромам на Украине в 1941 году.

В декабре 2017 года Министерство иностранных дел Израиля выражало серьезную обеспокоенность ростом антисемитизма на Украине. До этого стало известно, что несколько зданий в Одессе, связанных с еврейской общиной, были разрисованы антисемитскими лозунгами.

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