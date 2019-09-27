Нурмагомедов посмеялся над вызовом Ибрагимовича и нарвался на критику фанатов

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов в Instagram ответил на предложение шведского футболиста «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича принять участие во флешмобе Matrix challenge.

В комментариях к посту Нурмагомедов посмеялся над челенджем и назвал его чушью. Пользователи сети посчитали, что дагестанский боец неуважительно ответил шведу. «Чемпион горных козлов рот открыл», «Научись сначала говорить по-английски, а уже потом выступай», «Мог бы и повежливее ответить», — писали они.

Ранее 27 сентября Ибрагимович запустил Matrix challenge. Его суть заключается в том, чтобы удержать мяч на груди и, отклонившись назад, размахивать руками, как герой фильма «Матрица».

Нурмагомедов является непобежденным бойцом MMA, в его активе 28 побед в 28 поединках. 7 сентября он во второй раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе, победив американца Дастина Порье.

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