Для продажи казахстанской нефти в Белоруссию появились препятствия

Белоруссии и Казахстану необходимо решить вопрос с возможным реэкспортом казахстанской нефти, прежде чем заключать соглашение о поставке топлива, заявил вице-министр энергетики Казахстана Асет Магауов, которого цитирует ТАСС.

«Остались два вопроса. Один из них касается обязательств белорусской стороны по тому, что не будет реэкспорта. Есть вопрос, что наши нефтепродукты не должны дальше в третьи страны уходить, и нефтепродукты, выработанные из нашей нефти, должны быть для внутреннего потребления», — объяснил чиновник.

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Вторым вопросом, по его словам, является срок вступления соглашения в силу. Документ может быть подписан до конца года. Общий объем нефти и нефтепродуктов, которые Казахстан будет поставлять в Белоруссию, в таком случае составит 3,5 миллиона тонн в год.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил о поиске альтернативных поставщиков нефти из-за завершения налогового маневра в российской нефтяной отрасли, который чреват потерями для белорусского бюджета. Лукашенко оценивал их в 10 миллиардов долларов до 2024 года.

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